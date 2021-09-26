2022'de örgüte verilecek! ABD’den YPG’ye 177 milyon dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Güneyimizdeki terörü ABD destekliyor” sözlerinin arkasındaki hakikat ortaya çıktı. Yıllardır terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/PYD’ye binlerce TIR silah ve mühimmat veren Amerika, teröristlere mali desteğini bu yıl olduğu gibi önümüzdeki sene de sürdürecek.



ABD’de Temsilciler Meclisi, 2022 mali yılına ait savunma harcamaları için dün 778 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısını onayladı. Savunma Bakanlığının (Pentagon), mayıs ayında kongreye sunduğu savunma bütçesini içeren yasa tasarısı Temsilciler Meclisi genel kurulunda oylandı. Oylamada, 316 temsilci “Evet” oyu kullanırken, 113 temsilci tasarıya “Hayır” oyu verdi. Tasarıya birçok ekleme yapılırken Pentagon’un talep ettiği bütçe miktarına yaklaşık 25 milyar dolar ekleme yapılarak bütçe miktarını 778 milyar dolara çıkarılmış olması dikkat çekti.

Çok sayıda rapor istendi

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi ile birlikte tasarıya, bu ülkeye yönelik terörle mücadele ve genel güvenlik durumu konusunda Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarından belirli aralıklarla rapor sunulması istendi. Aynı zamanda, çekilme sürecinde ABD’nin Afganistan’da bıraktığı ekipman, silah ve araçlar konusunda da kongreye gerekli bilgilendirmeler yapması talep edildi.

Teröriste büyük mali destek

Tasarıda, Irak ve Suriye’de DEAŞ ile mücadele kullanılacağı iddia edilen giderler için talep edilen 522 milyon doların da aynı şekilde kabul ettiği görülürken, bu miktarın 345 milyon dolarının Irak, 177 milyon dolarının da YPG/PKK terör örgütüne ayrıldığı tespit edildi.

DEAŞ militanlarını kaçırmıştı

2020 yılında bütçede DEAŞ’la mücadele için 650 milyon dolar ayrılmasına rağmen ne kadarının YPG’ye verileceği net bizimde ortaya konulmazken bu miktarın savunma bakanlığı tarafından belirlenebileceği ifade edilmişti. Bu yıl, yani 2021 bütçesinde YPG’ye DEAŞ’la mücadele adı altında 200 milyon dolar destek veren sözde müttefik Amerika’nın gelecek yıl (2022) için miktarı 23 milyon dolar düşürüp 177 milyon dolar ödenek kararı alması Washignton’ın Türkiye düşmanlığından geri adım atmayacağını ortaya koydu. Suriye’de kendi kurdurduğu DEAŞ militanlarını bahane ederek bulunan ABD, 2017’de Rakka’yı ele geçirdikten sonra DEAŞ militanlarını nasıl kamyonlarla kaçırdığı görüntülere yansımıştı.

Irak için güvence istenecek

Irak’a verilen destek konusunda tasarıya 2015’te onaylanan savunma bütçesine ilişkin yasadaki eklemenin yeniden yapıldığı dikkatlerden kaçmadı. Tasarıda, ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlarının, Irak’a yönelik bir strateji ve buradaki eğitimlerle ilgili detaylı bir plan sunmadan, Bağdat yönetimi ve IKBY’den güvence alınmadan Irak için tahsis edilen miktarın (345 milyon dolar) yüzde 50’den fazlasının verilmemesi istendi.