"2022'de altın almayın" demişti! Cem Özüak şok eden altın tahminini güncelledi: O rakamı görecek
Araştırmacı yazar Cem Özüak, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Gram altın 3 bin lira olursa şaşırmayın' dedi.
Araştırmacı yazar Cem Özüak, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Cem Özüak 'Gram altın 3 bin lira olursa şaşırmayın. Sebeplerini açıklıyorum' başlıklı videosunda altının yeni yılda kazandıracağını söyledi.
Elinde altını olanlara iyi bir haber vereceğini belirten Özüak, "Altının ons fiyatı 2023 sonunda 2 bin 500 doları göreceği tarafındayım. Dolar şu an tutuluyor. Seçimden sonra dolar muhtemelen yükselecek. 2022 boyunca altının yükselmeyeceğini ve alınmaması gerektiğini söylemiştim. Şimdi artık ABD faiz artışını durdurmaya başladı. Asıl yükselişi 2023'ün ikinci yarısında bekliyorum. 'Altın alınmalı' tarafındayım. Bu tabi bu yılla sınırlı kalmayacak. 2024'te de artacak" dedi.
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