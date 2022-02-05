2022 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL geç başvuru tarihi:

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) başvuruları 31 Ocak'ta sona erdi. Sınava hazırlanan adaylar ‘YÖKDİL/1 geç başvuru ne zaman?’ ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

YÖKDİL nedir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ya da kısaca YÖKDİL, Yükseköğretim Kurulu'nun ÖSYM ile ortaklaşa yaptığı yabancı dil seviye belirleme sınavıdır.

2022 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2022-YÖKDİL/1 oturumu 13 Mart’ta yapılacak. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL başvuruları ise 31 Ocak’ta sona erdi. Geç başvurular ise 8 Şubat Salı günü alınacak. Geç başvuru işlemleri ÖSYM Aİs üzerinden yapılacak. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YÖKDİL başvuru 185 lira olarak ödendi. Geç başvuru işleminde bu rakama yüzde 50 artış yapılacak.

Öte yandan bu yıl YÖKDİL sınavı bu yıl 81 ilde gerçekleştirilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün geçtiğimiz günlerde, "ÖKDİL 81 ilde uygulanacak.

Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL’i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun" paylaşımında bulunmuştu.