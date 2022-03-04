2022-YÖKDİL-1 sınav yeri: YÖKDİL giriş belgesi yayınlandı mı? YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama 2022!

ÖSYM 2022-YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama! 13 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL-1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2022-YÖKDİL-1 sınavı saat kaçta?

13 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YÖKDİL/1 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınav yerel saate göre yapılacağından; adaylar, Kıbrıs/Lefkoşa için saat 09.00’dan sonra, Kırgızistan/Bişkek için ise 13.00’den sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

YÖKDİL nedir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. Ancak 2019 yılından bu yana ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

YÖKDİL'e kimler başvurabilir?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

Sınav başvuruları elektronik ortamda ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılır.

YÖKDİL puanı nerelerde kullanılır?

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)

-Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda

-Doçentlik sınav başvurusunda

-Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde.

YÖKDİL puanının geçerlilik süresi ne kadardır?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

YÖKDİL yılda kaç kez yapılır?

YÖK tarafından, YÖKDİL sınavının yılda iki kez yapılacağı duyurulmuştur. Ancak 2017 yılında 3 kez yapılmıştır.

YÖKDİL nerelerde yapılır?

YÖKDİL 2017 yılında 30 (otuz) ilde, toplam 35 (otuz beş) sınav merkezinde gerçekleştirilmiştir. Sınav merkezlerine ait güncel listeler http://ais.osym.gov.tr/ adresinde sınav öncesi açıklanmaktadır.

YÖKDİL'e nerede kullanılabilir?

YÖKDİL sınavı sonuçları, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS ve doçentlik başvurularında kullanılabilir. YÖKDİL sınav sonuçları ayrıca üniversitelerde akademik yükseltmelerde gerekli olan dil yeterliliği puanı olarak da kullanılabilir.

YÖKDİL'de kaç soru sorulmaktadır?

Sınavda çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulmaktadır.

YÖKDİL kaç dilde yapılmaktadır?

YÖKDİL, Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce olmak üzere 4 dilde yapılmaktadır.