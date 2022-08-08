2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖYM 2022 YKS yerleştirme sonuç tarihleri:

2022 YKS tercih sonuçları sorgula! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM YKS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu Hayallerindeki üniversiteye girmeyi bekleyen milyonlarca öğrenci için ÖSYM YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu üniversite adayları tarafından büyük merakla bekleniyor. 5 Ağustos’ta sona eren tercih döneminin ardından sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ne zaman açıklanacağı bir hayli merak ediliyor.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

27 Temmuz günü başlayan YKS tercihleri 5 Ağustos Cuma günü itibariyle sona erdi. YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi verilmedi. Üniversite kayıt tarihlerinden önce tercih sonuçları açıklanacak. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir. 2022 YKS yerleştirme sonuçları için tıklayın

Üniversite kayıtları 2022 ne zaman başlayacak?

Üniversite kayıt tarihlerinden önce tercih sonuçları açıklanacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Üniversite elektronik kayıtlar ne zaman?

Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Üniversite kayıt belgeleri neler?

- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

- 12 adet 4,5 cm 6 cm boyutunda fotoğraf

- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri.