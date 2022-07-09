2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2022 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından18-19 Haziran’da düzenlenen 2022 YKS ardından sonuçları öğrenmesiyle birlikte bu kez de ÖSYM YKS tercih süreci başlamış olacak.

ÖSYM 2022 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

2022-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2022 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.