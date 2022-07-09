2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2022 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra bu kez de YKS tercih maratonu başlamış olacak. Üniversite adaylarının heyecanla beklediği tercih dönemi başlıyor. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre 2020 YKS tercihlerine ilişkin tarih üniversite ve bölüm tercihi yapacak adaylar tarafından araştırılıyor.
ÖSYM tarafından18-19 Haziran’da düzenlenen 2022 YKS ardından sonuçları öğrenmesiyle birlikte bu kez de ÖSYM YKS tercih süreci başlamış olacak.
ÖSYM 2022 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
2022-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2022 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.