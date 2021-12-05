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Eğitim 2022 YKS ne zaman? YKS 2022 başvurusu ne zaman başlayacak?
Eğitim

2022 YKS ne zaman? YKS 2022 başvurusu ne zaman başlayacak?

2022 YKS ne zaman haziran ayında mı? Üniversite sınavına hazırlananlar 2022 yılı YKS başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, YKS 2022 ne zaman yapılacak? YKS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-05 12:25:00 -
2022 YKS ne zaman? YKS 2022 başvurusu ne zaman başlayacak?

Milyonlarca kişi üniversite sınavına hazırlanıyor. Sınava hazırlananlar ise YKS başvuru tarihini merak ediyor. Peki, ÖSYM 2022 takvimi açıklandı mı?

2022 YKS ne zaman? YKS 2022 başvurusu ne zaman başlayacak?

2022 yılı YKS’nin ne zaman yapılacağı merak konusu. Ancak henüz ÖSYM sınav takvimini açıklamadı. 2022 ÖSYM sınav takviminin ocak ayında açıklanması bekleniyor. 2021 YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. 2022 yılında da sınavın haziran ayında yapılması bekleniyor.

YKS başvuruları nasıl yapılıyor?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

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