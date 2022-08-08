2022 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM 2022 YKS ek yerleştirme olacak mı ne zaman ek tercih kılavuzu yayınlanacak?

ÖSYM 2022 YKS ek yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak? 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklanmıştı. YKS sonuçlarına göre üniversite tercihleri de 27 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından bu kez de üniversite kayıtları başlamış olacak? ÖSYM 2022 üniversite kayıt takvimini açıkladı. YKS üniversite kayıtlarının belirtilen tarihler arasında yapılmasından sonra bu kez de YKS ek yerleştirme yapılması bekleniyor. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2022 YKS ek yerleştirme olacak mı, üniversite ek tercihler nasıl yapılacak?

2022 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından öğrenciler sınav sonucuna göre üniversiteye kayıt olacaklar. YKS tercih sonuçları ilan edildikten sonra Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt sürecinin ardından da boş kalan kontenjanlar duyurulacak ve ek yerleştirme süreci de başlayacak. Bununla ilgili olarak ÖSYM boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme kılavuzu yayınlayacak.

2022 YKS ek yerleştirme nasıl yapılacak?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünü taşıyacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

YKS ek tercih kimler yapacak?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

2022 YKS ek tercih ücreti ne kadar?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.