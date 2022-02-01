2022 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM 2022 YKS başvuru kılavuzu:

Üniversiteye girmek isteyen öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) merak ediyor. Milyonlarca öğrenci, üniversiteye giriş aşaması olan YKS için aramalarını sürdürüyor. YKS'ye başvuru yapabilmek isteyen adaylar, 'YKS ne zaman', 'TYT başvuru ne zaman' 2022 AYT sınavı ne zaman, 2022 YKS AYT başvuruları ne zaman başlayacak? sorularını sormakta. İşte YKS 2022 başvuru kılavuzu, YKS başvuru tarihi, YKS 2022 başvuru ücreti ve YKS 2022 sınav tarihi.

YKS 2022 TYT, AYT başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS başvuruları için geri sayım başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek olan YKS sınavı bu yıl haziran ayında uygulanacak.

YKS 2022 başvuru işlemleri 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular ise 16 Mart ve 17 Mart’ta alınacak.

2022 YKS başvuru sınav ücreti ne kadar?

YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti de açıklanmış olacak. Geçtiğimiz sene YKS sınavında her bir oturum için başvuru ücreti 90 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl başvuru ücretinin 110 TL olması bekleniyor.

YKS başvurusu nasıl yapılacak?

2022 YKS başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.

2022 YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM 2022 YKS ne zaman? 2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022 AYT ne zaman?

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022 YDT sınavı ne zaman?

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

YKS baraj puanı kaç?

Adayların TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.

AYT baraj puanı kaç?

Dört yıllık lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nedir? TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin en az 180 puan olması gerekir. Adaylar, en az 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecektir.

YKS sınavı kaç net puanla kazanılır?

YKS puan hesaplama: Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nasıl hesaplanır? Sözel Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı –Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)) %60]

Sayısal Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen Bilimleri Testi (%50)) %60]

Eşit Ağırlık Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Matematik Testi (%50)) %60]

Dil Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [Yabancı Dil Testi %60]