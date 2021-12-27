2022 YKS başvuru tarihi! YKS 2022 başvuruları ne zaman? 2022 üniversite sınavı ne zaman?
Üniversite sınavı ne zaman 2022 | Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler YKS’nin ne zaman yapılacağını, başvurularının ne zaman ayın kaçında alınacağını araştırıyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman alınır?
Üniversite sınavı için hazırlıklarına başlayan milyonlar başvuruların ne zaman ayın kaçında alınmaya başlayacağını araştırıyor. YKS 2022 ne zaman yapılacak? 2022 YKS tarihi | 2022 YKS başvuru tarihi güncel
2022 YKS başvuru tarihi! YKS 2022 başvuruları ne zaman? 2022 üniversite sınavı ne zaman?
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ÖSYM 2021 takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Böylelikle 2022 yılında gerçekleşecek olan sınavların tarihleri ile başvuru günleri belli oldu. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2022-YKS 18-19 Haziran gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran
ÖSYM takviminin açıklanmasıyla sınav başvuru tarihleri de açıklanmış oldu. YKS başvuruları 11 Şubat 2022-7 Mart 2022 tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 16 Mart 2022-17 Mart 2022 tarihlerinde yapılabilecek.