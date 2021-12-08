2022 yılında turizm gelirleri ne kadar olur?

Yeni Akit Ankara

Türkiye 2021 yılı Kasım ayı verilerine bakıldığında, sektör yılsonunda 28 milyon turist ağırlayarak 22 milyar dolar hedefine ulaştı. Ayrıca, veriler bu yıl turist başına yapılan harcamanın 650 dolardan 830 dolara çıktığını gösteriyor.

“Başkent’te turist kapasitesini 5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz”

Uzun vadede ülkeye gelen turist sayısının önemli ölçüde artacağına dikkat çeken ATİD Başkanı Birol Akman, “Türkiye’ye pandemi öncesi 2019 yılında 50 milyonun üzerinde turist geliyordu. Bunun 14 milyonu Antalya, 14 milyonu İstanbul, 7-8 milyonu Ege ve geri kalan kısmını tüm Türkiye’yi kapsıyordu. Pandemi döneminde bu rakamlarda oldukça büyük düşüş yaşandı. Ankara’nın payı pandemi öncesi 1 buçuk milyon iken 400 binlere kadar geriledi. Bu anlamda, 2020 yılında Türkiye’ye 15 milyon turist gelirken 12 milyar dolar gelir elde edildi. Açılmalar ile birlikte, 2021 yılının sonunda bu rakam 28 milyon turist sayısı ile 22 milyar dolar gelire yükselecek. 2022 yılında, 28 milyon olan turist sayısını 40 milyona turizm gelirini ise 30 milyarın üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. 2023 yılı hedefimiz ise, 65 milyar dolar hedefi ile turist sayısını 77 milyona ulaştırmak olacak” dedi. Akman, “Ankara’ya baktığımızda Türkiye’nin önemli turizm alanlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz. Ankara ve Anadolu gerek kültür ve sanat gerekse sağlık turizmi açısından önemli değerlerimizi oluşturuyor. Bu anlamda, buradaki 2022 yılı hedefimiz 2019’u yakalamak. 5 yıllık uzun vadedeki hedefimiz ise, bu kapasiteyi 5 milyon kişiye ulaştırmak. Ayrıca, baktığımızda Başkentimiz hem kültür hem de sanat merkezi olmaya aday. Bu anlamda, 45 milyon turist ve 35 milyar dolar gelir ile 2022 ve 2023 yılında iyi bir turizm sezonu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yurt dışından gelen turist sayısında Irak ilk sırada

2021 yılı konaklama verileri, Eylül ayına kadar 405 bini yabancı turist 3 milyon 297 bini yerli turist olmak üzere 3 milyon 702 bin turistin Ankara’yı tercih ettiğini gösteriyor. Ankara’da konaklama yapan ülkeler arasında 65 bin ile ilk sırada Irak bulunuyor. Bu sırayı, İran, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya takip ediyor. Ankara’nın pastadan daha fazla pay almasının önemine dikkat çeken Akman, “Ankara, tarihi ve kültürel mirası ile turizm için önemli değerleri barındırıyor. Bizim buradaki amacımız ve asıl görevimiz Ankara’ya gelen turist sayısını artırmak, iç turizmi hareketlendirmek, yükseltmek ve bunlar için elimizden gelen desteği göstermek. Bu nedenle, yurt dışındaki yabancı turistlere ve vatandaşlarımıza Ankara’nın ve Anadolu’nun değerlerini göstermek ve tanıtmak için büyük bir çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzün desteği ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde bilgi verdi.