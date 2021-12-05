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Sağlık 2022 yılında koronavirüs bitecek mı? Yazın maske yasağı kalkar mı?
Sağlık

2022 yılında koronavirüs bitecek mı? Yazın maske yasağı kalkar mı?

Korona ne zaman bitecek? Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken ortaya çıkan yeni mutasyonlar milyonları kaygılandırıyor. Pek çok kişi koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, koronavirüs salgını biter mi? 2022 yılında hayat normale döner mi? Korona 2022’de bitecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-05 16:18:00 -
2022 yılında koronavirüs bitecek mı? Yazın maske yasağı kalkar mı?

2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka Mart 2020’de tespit edildi. İki yıllık süreçte maske, mesafe ve hijyen kuralları olmazsa olmazlar arasında yer aldı. Peki, koronavirüs 2022’de bitecek mi?

2022 yılında koronavirüs bitecek mı? Yazın maske yasağı kalkar mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, uluslararası bir araştırmanın, Omicron varyantının mevsimsel koronavirüs (HCoV-229E) ile benzer bir genom dizisine sahip olduğunu gösterdiğini ve bunun Kovid-19'un "mevsimsel bir hastalığa" dönüşmesinin işareti olabileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Şener, Omicron varyantının kıtalararası dolaşıma geçtiğini ve yakın zamanda Türkiye'de de görülmesinin beklendiğini belirtti.

Omicron'un çok hızlı bulaşan bir varyant olduğunu aktaran Şener, buna karşın hastanelere yatış oranlarında artışa neden olmadığını ve verilere göre klinik tabloların hafif seyrettiğini kaydetti.

Şener, Omicron'un girdiği ülkelerde günlük vaka sayılarının anormal artacağına işaret ederek, "Mart 2022’ye kadar tüm Avrupa’da dolaşan varyantların yarısından çoğunun Omicron olacağı hesaplanıyor. Çünkü önümüzde Güney Afrika örneği var. Çok kısa sürede, 2 haftada dolaşan varyantların yüzde 75’i Omicron oldu ve daha da önemlisi test pozitiftik oranı yüzde 4'ten yüzde 24'e çıktı. Bu baş döndürücü bir hız." ifadelerini kullandı.

Bu varyantın nasıl geliştiğine dair çeşitli teoriler bulunduğunu anlatan Şener, şu bilgileri paylaştı:

"ABD, Kanada ve Hindistan'dan bilim insanlarının ortak çalışmasında Omicron'da daha önceki varyantlarda olmayan ve mevsimsel koronavirüs (HCoV-229E) ile çok benzer bir genom dizisine sahip olduğu gösterildi. Bu aslında Omicron varyantı, Kovid-19'un mevsimsel bir hastalığa dönüş işareti olabilir ama her şeye rağmen henüz sevinmek için çok erken, çünkü bu salgın döneminde çok sık bu bilimsel duygusal dalgalanmaları yaşadık. Her şeyden önce halen ülkemizde baskın varyant Delta ve mevcut aşılardan kaçamıyor ve her varyanta etkili, tek etkili mücadele metodu ise maske, mesafe ve hijyen…"

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