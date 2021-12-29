2021 yılı geride kalmak üzere ve pek çok kişi 2022’de kaç gün resmi tatil yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, bu sene kaç gün tatil?

2022 yılında kaç resmi tatil var? 2022 yılı resmi tatiller listesi

2022 yılı için geri sayım başlarken pek çok kişi resmi tatilleri araştırmaya başladı. 2022 yılının ilk resmi tatili bilindiği gibi 1 Ocak olacak. Ancak bu sene yılın ilk günü cumartesi gününe denk gelecek. İşte, 2022 yılı resmi tatillerinin listesi;

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı