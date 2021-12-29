2022 yılında kaç resmi tatil var? 2022 yılı resmi tatiller listesi
2022 yılında kaç gün tatil olacak? Yeni yıl öncesinde pek çok kişi 2022’de kaç gün resmi tatil olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bu sene kaç gün tatil yapacağız? 2022 yılında çalışanlar kaç gün tatil yapacak?
2021 yılı geride kalmak üzere ve pek çok kişi 2022’de kaç gün resmi tatil yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, bu sene kaç gün tatil?
2022 yılında kaç resmi tatil var? 2022 yılı resmi tatiller listesi
2022 yılı için geri sayım başlarken pek çok kişi resmi tatilleri araştırmaya başladı. 2022 yılının ilk resmi tatili bilindiği gibi 1 Ocak olacak. Ancak bu sene yılın ilk günü cumartesi gününe denk gelecek. İşte, 2022 yılı resmi tatillerinin listesi;
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı