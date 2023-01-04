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Dünya 2022 yılında kaç kişi umre yaptı? Açıklandı
Dünya

2022 yılında kaç kişi umre yaptı? Açıklandı

Suudi Arabistan, 2022'de umre ibadetini eda edenlerin sayısının 7 milyon kişi olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 22:21:00 -
2022 yılında kaç kişi umre yaptı? Açıklandı

Suudi Arabistan, 2022'de umre ibadetini eda edenlerin sayısının 7 milyon kişi olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, 2022'ye ilişkin umre verilerini paylaştı.

Geçen sene umre yapanların sayısının 7 milyon kişi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ülkeye 4 milyon kişinin Umre vizesi ile geldiği kaydedildi.

Bakanlığın, her türden vizeye sahip olan kişiler için umre ibadetini kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yapılan açıklamada, bu çerçevede, Suudi Arabistan'da kalmak için umre vizesi süresinin 30 günden 90 güne çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, umre ibadeti için gereken süreci ilerleyen yıllarda tamamen elektronik hale getirmenin hedeflendiği belirtildi.

Suudi Arabistan, 2030 yılına kadar 30 milyon umreciye ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

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