  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret AGİ
Ekonomi

2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret AGİ

AGİ ne kadar 2022 | Milyonlarca çalışanının gözü kulağı asgari ücret zammında. Bu sebeple pek çok kişi “Asgari ücret ne kadar olacak?” sorusuna cevap arıyor. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak? Bu sene asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret 3500 TL olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-10-24 12:38:00 -
2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret AGİ

Her yıl olduğu gibi sene sonu yaklaşırken milyonlar, asgari ücret zammını araştırıyor. Asgari ücretli çalışanlar konu hakkında yapılan son açıklamaları, maaş tahminlerini inceliyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olur?

2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret AGİ

Milyonlar asgari ücret yapılacak olan zam oranını merak ediyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret zammı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzdeki dönemde asgari ücret önümüze geliyor. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde ne yapacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik sorunlarına karşı kimseyi, çalışanlarımızı, emeğimizi koruyarak enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zam oranı tahminleri kulislerde konuşulmaya başlandı. Asgari ücrete enflasyonun 5-6 puan üzerinde zam yapılması bekleniyor. 5-6 puan üzerinde zam yapılması halinde net asgari ücretin 3.447,60 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında dört önemli toplantı gerçekleştirecek. Son toplantının ardından asgari ücret ve AGİ oranı açıklanacak.

2021 AGİ ne kadar?

Bekar    268,31 TL

Evli eşi çalışmayan           321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu      362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışan   268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               456,12 TL

Yıllık izne çıkan işten çıkarılabilir mi?
Yıllık izne çıkan işten çıkarılabilir mi?

Ekonomi

Yıllık izne çıkan işten çıkarılabilir mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lille'de krizin fotoğrafı! Burak Yılmaz sırtından vuruldu
Spor

Lille'de krizin fotoğrafı! Burak Yılmaz sırtından vuruldu

Fransa Ligue 1'de Lille, sahasında Brest'le 1-1 berabere kaldığı maçın 77. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz'ı taraftarlar ıslıklarken..
İran'da bir asker Doğu Azerbaycan'ın yeni valisine tokat attı!
Dünya

İran'da bir asker Doğu Azerbaycan'ın yeni valisine tokat attı!

İran'da Doğu Azerbaycan Valisi olarak atanan eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Zeynelabidin Hürrem'e asker olduğu öğrenilen bir kişi k..
Manchester City, Brighton deplasmanında gol oldu yağdı
Spor

Manchester City, Brighton deplasmanında gol oldu yağdı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Brighton'ı 4-1'lik skorla yenilgiye uğrattı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay