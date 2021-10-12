2022 yılı resmi tatiller | 2022 tatil günleri dini milli bayramlar
2022 resmi tatiller kaç gün? 2021 yılının sonuna yaklaşılırken pek çok kişi 2022’de kaç gün tatil yapacağını araştırmaya başladı. Peki, 2022 resmi tatilleri kaç gün? 2022 resmi tatil takvimi
2021 yılının sona ermesine kısa bir zaman kaldı. 2020 yılının mart ayından bu yana pandemiyle mücadele ediliyor olması sebebiyle milyonlar tatil, seyahat gibi planlarını 2022’ye erteledi. 2022 yılında salgının hız kesmesi, aşılarla elde edilecek toplumsal bağışıklık gibi sevindirici haberleri bekleyenler aynı zamanda tatil için plan yapmaya da başladı. Pek çok kişi şimdiden 2022 yılı resmi tatillerini araştırıyor. Peki, 2022’de kaç gün tatil yapılacak?
2022 yılı resmi tatiller | 2022 tatil günleri dini milli bayramlar
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı