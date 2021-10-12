2021 yılının sona ermesine kısa bir zaman kaldı. 2020 yılının mart ayından bu yana pandemiyle mücadele ediliyor olması sebebiyle milyonlar tatil, seyahat gibi planlarını 2022’ye erteledi. 2022 yılında salgının hız kesmesi, aşılarla elde edilecek toplumsal bağışıklık gibi sevindirici haberleri bekleyenler aynı zamanda tatil için plan yapmaya da başladı. Pek çok kişi şimdiden 2022 yılı resmi tatillerini araştırıyor. Peki, 2022’de kaç gün tatil yapılacak?

2022 yılı resmi tatiller | 2022 tatil günleri dini milli bayramlar

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı