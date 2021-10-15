2022 yılı bütçesi Meclis yolunda

Bütçe kanun teklifinin Cumhurbaşkanı tarafından mali yılbaşından en az 75 gün önce TBMM’ye sunulması gerekiyor. Bu kapsamda 17 Ekim’e kadar 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifi Meclise sunulacak. Bütçe teklifinin kasımın ilk haftasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanması ve 55 gün içinde tamamlanarak Genel Kurula gönderilmesi öngörülüyor. Ardından bütçe, Genel Kurulda da görüşülüp mali yılbaşına kadar karara bağlanacak.

Tahminler de yer alıyor

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda 2022 yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri, varsa bütçe açığının veya fazlasının tutarı, açığın nasıl kapatılacağı veya fazlanın nasıl kullanılacağı, vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen vergi gelirleri yer alıyor. Ayrıca bütçe teklifinde, borçlanma ve garanti sınırları, bütçelerin uygulanmasında tanınacak yetkiler, bağlı cetveller, mali yıl içinde gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak hükümler de bulunuyor.

OVP’de öngörülen bütçe büyüklükleri

Bütçe hazırlık süreci, makro politikaları ve temel ekonomik büyüklükleri gösteren Orta Vadeli Program’ın (OVP) Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla başladı. OVP’de 2022 yılı için merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 1 trilyon 472,6 milyar lira, giderlerinin 1 trilyon 751 milyar lira, bütçe açığının 278,4 milyar lira olması öngörüldü.



OVP’de 2021 yılı bütçe gerçekleşme tahminlerinde de bütçe gelirlerinin 1 trilyon 276,3 milyar lira, harcamaların 1 trilyon 506,3 milyar lira, bütçe açığının da 230 milyar lira olacağı tahmin edildi.