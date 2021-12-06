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Eğitim 2022 yarıyıl tatili ne zaman olacak? 15 tatil ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?
Eğitim

2022 yarıyıl tatili ne zaman olacak? 15 tatil ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

15 tatili ne zaman 2022? 2021 2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül’de yüz yüze olarak başladı. İlk ara tatili 15-19 tarihleri arasında yapan milyonlarca öğrenci şimdi de yarıyıl tatilini merak ediyor. Peki MEB 2022 yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, 15 tatil ne zaman bitecek? İşte 2022 yarıyıl tatili hakkında merak edilenler...

Yeniakit Publisher
2021-12-06 16:19:00 - 2021-12-06 16:20:25
2022 yarıyıl tatili ne zaman olacak? 15 tatil ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

İlk ara tatillerini 15-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştiren öğrenciler 'Yarıyıl tatili ne zaman 2020' sorusu Google'da aramaya başladılar. Peki yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?, Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar.

Koronavrüsüı nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlamıştı. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler derslerine girdi. Bu gelişmenin ardından, öğrencilerin karne alacağı yarıyıl tatili tarihi merak konusu oldu. İşte, sömestr tatili başlangıç tarihi...

Yarıyıl tatili ne zaman?

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. 

Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. 

İkinci ara tatil ne zaman?

Yarıyıl tatilinin ardından MEB 2021 - 2022 çalışma takvimine göre öğrenciler ikinci ara tatil için gün sayacak.  İkinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

 İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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