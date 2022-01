2022 üç aylar başlangıcı: Üç aylar ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ne zaman?

3 aylar 2019 yılında ne zaman başlayacak? sorusu Üç aylar için hazırlıklarını yapan İslam aleminde araştırılıyor. Üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları İslam dünyası için oldukça önemli. Üç Aylar ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, milyonlarca Müslüman vatandaşın sorguladığı ve merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılı dini takvimiyle birlikte, Üç Aylar'ın bu yıl ne zaman başlayacağı belli oldu. İşte, 2022 Üç Aylar tarihi.

Üç aylar nedir, üç aylar ne zaman?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran aynı zamanda on bir ayın sultanı Ramazan ayının mavi feyzinin Müslümanların üzerine saçıldığı kutlu zaman dilimidir. Recep Ayı ve Regaib Gecesi... Önce Recep, sonra Şaban, nihayet Ramazan ayları... Her birinde mübarek günler, geceler... Birer ilâhi sofra... Receb ayının ilk Cuma gecesi müjdeci Regaib. Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) Recep ayına dair buyurdular ki: “Her kim Receb ayının ilk (cuma) günü oruç tutarsa, bu onun için (sevap bakımından) bir senelik oruca denk olur. Her kim yedi gün oruç tutarsa onun için cehennem kapıları kapatılır. Bir kişi Receb ayında on gün oruç tutarsa semadan bir melek şöyle seslenir: Şimdi iste! Çünkü her istediğin sana verilecek.”

Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) bazı hadis-i şerifleri de şöyledir: “Receb ayı Allah’ın ayı, Şâban benim ayım ve Ramazan da ümmetimin ayıdır.” (Suyutî). “Cennette Recep isimli bir nehir vardır. Sütten daha beyaz ve baldan daha tatlıdır. Kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa Allah o kimseye bu nehirden su içirecektir.” (Beyhakî). “Allahım! Recep ve Şâban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” (Beyhakî, Heysemî)

Üç aylarının başlangıcı ne zaman?

3 aylar ne zaman girecek? Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı bu yıl Şubat ayına denk geliyor.

Bu yıl Regaip Kandili 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Miraç Kandili 27 Şubat, Berat Kandili ise 17 Mart’ta kutlanacak. 2022 yılı üç ayların başlangıcı 2 Şubat 2022 Çarşamba.

2022 yılı kandil günleri

2022 dini günler hangi güne denk geliyor?

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan ne zaman 2022?

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı ne zaman 2022?

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

Üç ayların önemi nedir?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.