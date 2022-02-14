2022 TYT ve AYT tercihler, yerleştirme nasıl yapılacak? YÖK’ten son dakika YKS açıklaması:

Yüseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.

2022 TYT ve AYT yerleştirme nasıl yapılacak?

Üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, "Geçmiş senelerde olduğu gibi 0,5 ham puan elde edebilen öğrencilerimizin puanları hesaplanabilecektir. Bundan sonra da öğrencilerimizin yapacağı tercihte bulunmaktır. Ya ön lisans üzerinden veya puan türlerine göre sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde öğrencilerimiz ilgili bölümlere başvurabilecek" dedi.

TYT AYT kontenjanlarına yerleştirme nasıl olacak?

Programa kabul edilebilmek için puanların yüksek olması gerektiğini söyleyen Özvar, "Program kontenjanı ne kadar ise en yüksek puanı alan ve o programı tercih eden öğrenciden aşağıya doğru kontenjan ne kadar ise öğrencilerimiz o programa kayıt hakkı elde etmiş olacak. Dolayısıyla barajların kaldırılması, puansız, sınavsız üniversitelere öğrencilerin girmesi demek değil" diye konuştu.