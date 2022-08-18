2022 TOKİ sosyal konut projesi şartları ve tarihleri belli oldu mu? 81 ilde TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesi hakkında detaylar şekilleniyor. 81 ilde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan proje kapsamında resmi açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Son olarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarını belirtti. Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız.'' ifadelerini kullandı. Peki; TOKİ başvuruları zaman başlayacak? İşte 2022 TOKİ sosyal konut projesi şartları ve tarihleri!

TOKİ başvuruları başladı mı ve ne zaman yapılacak? 81 ilde TOKİ sosyal konut projesi şartları ve tarihleri belli oldu mu?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SOSYAL KONUT MESAJI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 21. Kuruluş Yıl dönümü toplantısında yaptığı konuşmasında sosyal konut projesi için hızlandıklarını ifade etti:

''TOKİ kanalıyla milletimiz konut almaya hazırsa; Çevre Şehircilik Bakanlığımız süratle bu konutları yapacak. Milletimizin satın almasına sunacağız.''

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde başlatılacak TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili detayları şu sözlerle açıkladı:

"TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarını belirtti.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız.'' ifadelerini kullandı.

HAZİNE ARAZİLERİ VATANDAŞA AÇILIYOR

Hükümet, Hazine arazilerini de uygun koşullarda konut yapımı için vatandaşa açacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi konut fiyatlarının daha çok arttığı şehirlerde ihtiyaca ve talebe göre sayıyı belirleyecek. Hazine arazileri evi olmayan vatandaşlara verilecek.

Konut tipleri için bakanlık proje belirleyecek. Vatandaş imar planına uygun olarak projesini hazırlayıp ruhsatını alarak evini yapacak.

Örneğin, bir arazide 500-1000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde 8-10 bin metrekarelik arsada, emsal 0.50 olacak ve 3-4 katlı binalar yapılacak.

VERGİ MUAFİYETİ

Vatandaşa, arsayı aldığında evi yaptığı sürede resim, harç ve KDV muafiyeti gibi destekler de sunulacak. Hazine arazisi tahsis edilirken belirli süre elden çıkarmama şartı konulacak. Arsanın yerine göre metrekare büyüklükleri belirlenecek.

PEŞİNAT VE VADE SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 20 yıla kadar varan vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak.

Bakan Murat Kurum, vatandaşların 20 yıla varan vadelerle sosyal konuttan istifade edeceklerini belirterek, "Alt gelirliler için altyapılı arsalarımızı da sunacağız. Daha önce evi olmayan, dar gelirli tüm vatandaşlarımız konut, arsa ve ticari ünitelerimizden istifade edecekler." ifadelerini kullandı.