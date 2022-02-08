2022 Oscar Ödülü adayları kimler? 2022 Oscar ödülleri kimin kazandığı ne zaman açıklanacak?
Bu yıl 93. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nin adayları belli oldu. Sinemaseverler ise hangi filmlerin Oscar'a aday gösterildiğini araştırmaya başladı. Peki, 2022 Oscar Ödül töreni ne zaman?
1927 yılından bu yana düzenlenen Oscar ödül Törenleri’nin bu sene 93’üncüsü düzenlenecek. Sinemaseverler ise 2022 Oscar adaylarının kimler olduğunu araştırmaya başladı.
Akademi Ödülleri nedir?
Akademi Ödülleri veya popüler adıyla Oscar ödülleri, film endüstrisindeki sanatsal ve teknik başarılara verilen ödüllerdir. Ödüller, Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından yılda bir kez verilir.
2022 Oscar Ödülü adayları kimler? 2022 Oscar ödülleri kimin kazandığı ne zaman açıklanacak?
2022 Oscar Ödülleri 27 Mart'da düzenlenecek törenle sahiplerine kavuşacak. Sinemaseverlerin merakla beklediği adaylar ise açıklandı. İşte, 2022 Oscar Ödülleri adayları:
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Jessie Buckley - The Lost Daughter
Ariana DeBose - West Side Story
Judi Dench - Belfast
Kirsten Dunst - The Power of the Dog
Anjanue Ellis - King Richard
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Ciarán Hinds – Belfast
Troy Kotsur – CODA
Jesse Plemons – The Power of the Dog
JK Simmons – Being the Ricardos
Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog
En İyi Kısa Canlı Aksiyon Filmi
Ala Kachuu – Take and Run
The Dress
The Long Goodbye
On My Mind
Please Hold
En İyi Kısa Animasyon filmi
Affairs of the Art
Bestia
Boxballet
Robin Robin
The Windshield Wiper
En İyi Kurgu
Don’t Look Up
Dune
King Richard
The Power of the Dog
tick, tick... BOOM!
En İyi Animasyon
Encanto
Flee
Luca
The Mitchells vs the Machines
Raya and the Last Dragon
En İyi Uluslararası Film
Drive My Car
Flee
The Hand of God
Lunana: A Yak in the Classroom
The Worst Person in the World
En İyi Erkek Oyuncu
Javier Bardem – Being the Ricardos
Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog
Andrew Garfield – tick, tick… BOOM!
Will Smith – King Richard
Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth
En İyi Kadın Oyuncu
Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye
Olivia Colman – The Lost Daughter
Penélope Cruz – Parallel Mothers
Nicole Kidman – Being the Ricardos
Kristen Stewart – Spencer
En İyi Yönetmen
Kenneth Branagh – Belfast
Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza
Jane Campion – The Power of the Dog
Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car
Steven Spielberg – West Side Story
En İyi Film
Belfast
CODA
Don’t Look Up
Drive My Car
Dune
King Richard
Licorice Pizza
Nightmare Alley
The Power of the Dog
West Side Story