1927 yılından bu yana düzenlenen Oscar ödül Törenleri’nin bu sene 93’üncüsü düzenlenecek. Sinemaseverler ise 2022 Oscar adaylarının kimler olduğunu araştırmaya başladı.

Akademi Ödülleri nedir?

Akademi Ödülleri veya popüler adıyla Oscar ödülleri, film endüstrisindeki sanatsal ve teknik başarılara verilen ödüllerdir. Ödüller, Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından yılda bir kez verilir.

2022 Oscar Ödülü adayları kimler? 2022 Oscar ödülleri kimin kazandığı ne zaman açıklanacak?

2022 Oscar Ödülleri 27 Mart'da düzenlenecek törenle sahiplerine kavuşacak. Sinemaseverlerin merakla beklediği adaylar ise açıklandı. İşte, 2022 Oscar Ödülleri adayları:

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Jessie Buckley - The Lost Daughter

Ariana DeBose - West Side Story

Judi Dench - Belfast

Kirsten Dunst - The Power of the Dog

Anjanue Ellis - King Richard

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA

Jesse Plemons – The Power of the Dog

JK Simmons – Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog

En İyi Kısa Canlı Aksiyon Filmi

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

En İyi Kısa Animasyon filmi

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

En İyi Kurgu

Don’t Look Up

Dune

King Richard

The Power of the Dog

tick, tick... BOOM!

En İyi Animasyon

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs the Machines

Raya and the Last Dragon

En İyi Uluslararası Film

Drive My Car

Flee

The Hand of God

Lunana: A Yak in the Classroom

The Worst Person in the World

En İyi Erkek Oyuncu

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog

Andrew Garfield – tick, tick… BOOM!

Will Smith – King Richard

Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

En İyi Kadın Oyuncu

Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman – The Lost Daughter

Penélope Cruz – Parallel Mothers

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Kristen Stewart – Spencer

En İyi Yönetmen

Kenneth Branagh – Belfast

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Jane Campion – The Power of the Dog

Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car

Steven Spielberg – West Side Story

En İyi Film

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story