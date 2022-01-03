Milyonların merakla beklediği TÜİK verileri 3 Ocak Pazartesi günü açıklandı. Böylece memur ve emekli maaşlarına yansıyacak olan zam oranı belli oldu. Peki, öğretmen maaşına ne kadar artış yapıldı 2022

2022 öğretmen maaşları ne kadar oldu? Zamlı en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 25,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25,5'e karşılık geliyor.

Öğretmenler ise açıklanan enflasyonun ardından maaşlarına ne kadarlık bir zam yapıldığını araştırmaya başladı.

Enflasyon farkı ve yüzde 5'lik zam oranıyla öğretmen maaşı 4 bin 941 TL'den 6 bin 354 TL'ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından ise ek zam açıklaması yapması bekleniyor.