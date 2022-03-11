2022 öğretmen atama takvimi: MEB son dakika 2022 öğretmen atamaları...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, APara'da katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Özer, 2022 yılında öğretmen atması olup olmayacağına ilişik binlerce öğretmen atayının belediği açıklamayı yaptı. Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmen atamalarıyla ilgili de konuştu. "Yeni öğretmen istihdamında ağırlığı okul öncesi eğitime vereceğiz." diyen Bakan Özer, 2022 yılında öğretmen atamalarına ilişkin son dakika gelişmesini açıkladı. Peki 202 yılında MEb öğretmen ataması yapacak mı? 2022 öğretmen ataması olacak mı? Yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İŞte detaylar.

2022’de öğretmen ataması olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen atamalarına ilişkin konuştu. Bu yıl içinde yapılacak öğretmen atamasına yönelik takvimin ne zaman açıklanacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Özer, şunları söyledi: "Üzerinde çalışma devam ediyor. Sadece biz belirsizliği ortadan kaldırdık. Bir ara spekülasyon yapıldı, 'Hiçbir atama olmayacak.' şeklinde. Biz de dedik ki 'Atama olacak.' Çünkü ihtiyacımız var. Özellikle okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmaya çalışıyoruz. Okul öncesi öğretmene ihtiyacımız var. Atama olacak, onu açıklayacağız. Yeni öğretmen istihdamında ağırlığı okul öncesi eğitime vereceğiz. Elbette diğer alanlarda da ihtiyacımız olan yerler var, onları da kapsayacak şekilde bir düzenleme yapıyoruz."

Öğretmen ataması branş dağılımı!

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılmıştı. Başvuruda bulunan adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralandı. Öğretmen atama sözlü sınavları 12 ile 27 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayıldı. Atama tercihleri de 21-26 Ocak tarihlerinde alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “15.000 Öğretmen Atama Programı”na katıldı. Devlet okullarında görev yapacak 15 bin öğretmenin ataması 31 Ocak’ta yapılmıştı. En fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrılmıştı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlenmişti.