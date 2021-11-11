2022 memur maaşı ne kadar?

Her sene olduğu gibi bu yıl da memurlar ne kadarlık bir zam alacaklarını merak ediyor. Peki, memur zammı ne kadar olacak 2022

2022 emekli maaşı ne kadar?

2022 yılında memurlar ne kadar maaş alacaklarını araştırmaya başladı. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından memurlara yapılacak olan zam oranı açıklandı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz aylarda belirlenen zam oranı açıklamıştı. Bilgin, ağustos ayında yaptığı paylaşımda, “Memur sendikalarımızla varmış olduğumuz anlaşmaya göre kamu personelimizin 2022-23 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları %30 ile %35 arasında değişmektedir. Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız” ifadelerini kullanmıştı.