2022 lise nakilleri ne zaman başlayacak? Lise 1. nakil tarihleri ne zaman? LGS tercihleri nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde LGS sonuçlarına göre yapılacak olan lise tercih dönemini başlattı. Buna göre LGS lise tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Lise tercih sonuçları 25 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Lise tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra ise lise nakil dönemi başlayacak. Lise nakil işlemini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler 2022 lise nakilleri ne zaman başlayacak? Lise 1. nakil tarihleri ne zaman? sorularını sormakta.

2022 lise nakilleri ne zaman yapılacak?

merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara kaç tercih yapılacak? yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihler nasıl yapılacak? pansiyonlu okullara kaç tercih hakkı var? LGS lise sınavı kapsamındaki yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "pansiyonlu okullar" için de en fazla 3 okul tercih edilebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercih edebilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.