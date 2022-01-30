2022 LGS sınavı ne zaman? MEB 2022 LGS başvurusu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi merek ediliyor. 2022 LGS sınavı ne zaman? LGS sınavı için heyecan gittikçe artıyor. Liseye geçecek binlerce öğrenci MEB 2022 LGS sınavına girmeye hazırlanıyor. İyi bir liseye girmek için LGS sınavında ter dökecek olan 8. sınıf öğrencileri Liselere Geçiş Sınav tarihini sorguluyor.

2022 LGS sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü yurt genelinde düzenlenecek. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak.

2022 LGS başvuruları ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvuruları 2022 Nisan ayında alınacak. Fakat henüz LGS kılavuzu yayımlandığı için net tarih Milli Eğitim bakanlığı (MEB) tarafından duyurulmadı. Geçen yıllarda olduğu gibi LGS başvurularının nisan ayında yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2022 LGS sınav süresi ne kadar?

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır. Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

Sınavı kazanan öğrenciler; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere gider.