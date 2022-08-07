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Eğitim 2022 KYK yurt ücretleri | 2022-2023 özel öğrenci yurdu ücretleri
Eğitim

2022 KYK yurt ücretleri | 2022-2023 özel öğrenci yurdu ücretleri

Öğrenci yurtları fiyat listesi | Milyonlarca üniversite öğrencisi hem KYK yurtlarının ücretlerini hem de özel yurtlarının aylık senelik fiyatlarını araştırıyor. Peki, öğrenci yurtları aylık ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-08-07 18:02:00 -
2022 KYK yurt ücretleri | 2022-2023 özel öğrenci yurdu ücretleri

Üniversite öğrencileri ve bu yıl bir programa yerleşecek olan milyonlar hem KYK hem de özel yurt fiyatlarını araştırmaya başladı. İstanbul’da özel öğrenci yurtları aylık ne kadar?

2022 KYK yurt ücretleri | 2022-2023 özel öğrenci yurdu ücretleri

Yurt ücretleri, yurdun konumu ve oda seçimine göre farklılık gösteriyor. 2022-2023 dönemi için henüz resmi olarak KYK yurt ücretleri açıklanmadı. Ancak asgari ücret ek zammının ardından ücretlerin yükselmesi bekleniyor. KYK yurt ücretlerinin 500 ila 800 lira arasında değişmesi bekleniyor.

Özel yurt fiyatları da il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Bu sene özel yurt fiyatlarının yıllık 20 bin ile 80 bin TL arasında değişiklik göstermesi bekleniyor.

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