2022 Kurban Yolculuğu

Çare Derneği, faaliyet düzenlediği ülke ve bölgelerde kesimi yapılan kurban etlerini yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırarak mazlum ve yoksul coğrafyalara umut oldu.



Dernek Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Rıza Derindağ, derneğin kurban faaliyetleri hakkında şu sözleri dile getirdi: “13 senedir Anadolu’dan İslam alemine uzanan bir Çare olmaya gayret ediyoruz. Bu sene de elhamdülillah Afrika’dan Uzak Doğu'ya, Filistin'den Arakan’a, Pakistan’dan Moro’ya kadar farklı bölge, farklı iklim ve farklı kültürlerde bizlere vekaleten teslim edilen kurbanlarımızı İslami esaslara uygun olarak kestik, kurbanlıkları bulunduğumuz bölgelerin en muhtaç mahallerinde/bölgelerinde yaşayan insanlara ulaştırdık ve kesim videolarını da daha bayram bitmeden sizlere ilettik. Cenab-ı Hakk’a hamd u senalar olsun ki bir kurbanı daha sizlerin destekleri, bizlerin mesuliyet bilinci ve gönüllülerimizin gayretleri ile yerine getirdik. Çare Derneği bu kurbanı da bağışçıları için Allah’a yakınlığa, İslam alemi için ümmetin birliğine, mazlumlar için sahabete vesile kıldı. Bayram, Çare oldu birliğe, beraberliğe, sevince ve kardeşliğe... Çare de bayram oldu mazluma, yetime, kimsesize ve mülteciye... Teşekkürler Türkiye!”



Kurban Faaliyetlerinde Öncü Olduk!

Çare Derneği 2009 yılından bu yana “Kurbanını Seyret” sloganı ile yola çıktı ve tüm organizasyonlarda vekalet verilerek emanet edilen kurbanlarının kesim görüntülerini yüzbinlerce insana ulaştırdı. Dernek, öncüsü olduğu bu atılım ile ilk zamanlarda sahadan gelen görüntüleri tek tek e-posta yolu ile hissedarlara ulaştırırken. Daha sonrasında da çeşitli iletişim araçlarını kullandı. Çare Derneği’nin bu uygulamadaki en temel amacı, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen hissedarların kendilerine aracı olan kurumlara güvenlerini kuvvetlendirmek ve tüm süreci tüm şeffaflığı ile bağışçıya ulaştırmak oldu. Bu güven ortamı ve şeffaflık öyle güzel meyveler verdi ki Çare Derneği on 13 yıl içerisinde hızına ivme katarak referans ve güvenle büyüyen bir aile oldu ve bu on üç yıl içerisinde diğer kurum ve bağışçıların da kalplerine dokunarak kurban ibadetlerinin gönül rahatlığı ile yerine getirildiği bir güven ortamına vesile oldu.



Çare Derneği, yılların verdiği tecrübe ve emin ellerle oluşturduğu bu güven ortamında gerek bağımsız gerekse yasal olarak gerçekleştirilen tüm denetimlerde herhangi bir usulsüzlüğe mahal vermeden alnının akı ile çıkarak bu anlamda Türkiye’nin en büyük ve en güvenilir bağış kurumları arasında yer almaktadır.

Bayramlıklar Hediye Ettik

Bu Kurban Bayramı’nda yolumuzu gözleyen minikleri de unutmadık. Yetimhanelerimizde kalan kardeşlerimiz ile kurban kesimi yaptığımız bölgelerde toplamda bin çocuğa bayramlık hediye ettik.



2022 yılı kurban yolculuğumuzda bizleri destekleyen tüm gönüllü ve bağışçılarımıza yürekten teşekkür ederiz.



“Biz sadece vesileyiz.”