2022 KPSS lisans ne zaman? 2022 KPSS lisans başvuru tarihi
KPSS 2022 ne zaman? 2022 yılında KPSS lisans sınavına girmek isteyenler başvuruların ne zaman alınacağını, sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS ne zaman? 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman?
2022 yılında KPSS’ye girmek isteyenler ÖSYM tarafından sınav tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Peki, KPSS lisans ne zaman yapılacak?
2022 KPSS lisans ne zaman? 2022 KPSS lisans başvuru tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) henüz 2022 yılı sınav takvimini açıklamadı. Sınav takvimi açıklandığında KPSS lisans sınavı tarihi belli olacak. ÖSYM’nin takvimi ne zaman açıklayacağına ilişkin henüz bir bilgi yok. Geçtiğimiz yıl ÖSYM takvimini ocak ayında yayımlamıştı. 2022 yılında da takvimin ocak ayında açıklanması bekleniyor. Konu hakkında detaylı bilgi geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.
Geçtiğimiz yıl KPSS lisans başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran tarihlerinde alındı. İlk oturum olan Genel Yetenek Genel Kültür oturumu ise 1 Ağustos tarihinde yapıldı.