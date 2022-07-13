2022 KPSS lisans genel yetenek genel kültür sınav giriş belgesi açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz’da ÖSYM tarafından yapılacak. KPSS lisans testi genel yetenek ve genel kültür sınavına katılacaklar. 2022 KPSSS genel yetenek ve genel kültür sınavına girecek adaylar bir aksaklık yaşamamaları için ÖSYM üzerinden KPSS sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını sorgulamaya başladı. KPSS sınav giriş yerlerine gösteren KPSS sınav giriş belgesi, adayların sınavı gireceği okul, bina ve salon ile sıra bilgileri yer almakta. Peki 2022 KPSS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2022 KPSS lisans genel yetenek genel kültür sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte 2022 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
KPSS Lisans başvuruları: 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da sona erdi. KPSS lisans sınavına katılacak adlar bir yandan da KPSS sınav giriş belgelerini sorguluyor. KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek. Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
2022 KPSS sınav yerleri açıklandı mı?
ÖSYM 2022 KPSS sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlayan ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor. KPSS lisans genel yetenek ve genel kültür sınavı 31 Temmuz'da yapılacak. Böylece sınav yerlerinin de 21 Temmuz'da erişime sunulması bekleniyor. KPSS sınav giriş belgesi sorgulamak için tıklayın.
2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman?
ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da uygulanacak.
20222 KPSS Önlisans başvuru tarihleri
KPSS Önlisans başvuruları 3 - 15 Ağustos arasında alınacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
2022 DHBT sınav başvuruları ne zaman başlayacak?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.