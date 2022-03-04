2022 Kış Paralimpik Oyunları ne zaman nereden oynanacak?

Çin'in ev sahibi olacağı organizasyonda alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye körling dallarında 78 yarış yapılacak.

2022 Kış Paralimpik Oyunları hangi tarihlerde oynanacak?

2022 Kış Paralimpik Oyunları 4-13 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Bu sene Kış Olimpiyatları, Çin'in başkenti Pekin'de 80 bin kişi kapasiteli Ulusal Pekin Stadı'nda düzenlenecek.

İlk kez 1976'da düzenlenen Paralimpik Kış Oyunları'nda şimdiye kadar Almanya, 137 altın, 121 gümüş ve 106 bronz olmak üzere toplam 364 madalya kazandı. Almanya'yı 330 madalyayla Norveç, 313 madalyayla ABD takip ediyor.

Kış Paralimpik Oyunları nedir?

Resmi olarak XIII Paralimpik Kış Oyunları olarak bilinen ve yaygın olarak Pekin 2022 Paralimpik Oyunları olarak bilinen 2022 Kış Paralimpik Oyunları, uluslararası bir kış çok amaçlıdır. Spor parasports olayı şu anda Pekin , Çin Halk Cumhuriyeti'nde gerçekleşiyor. 4-13 Mart 2022 tarihleri ​​arasında sürmesi planlanıyor. Pekin, 2015 yılında Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen 128. IOC Oturumunda ev sahibi şehir olarak seçildi ve ikinci kez Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yaptı. Pekin, hem Yaz hem de Kış Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapan ilk şehirdir. Uluslararası Paralimpik Komite ile ilk olarak 2001 yılında kurulan Uluslararası Olimpiyat Komitesi arasındaki resmi anlaşmanın bir parçası olarak, 2022 Kış Olimpiyatları için teklifin galibi, 2022 Kış Paralimpik Oyunlarına da ev sahipliği yapacaktı. 31 Temmuz 2015'te Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen 128. IOC Oturumunda Almatı'yı dört oyla mağlup eden Pekin, 2022 Kış Olimpiyatları'nın ev sahibi şehri olarak seçildi.

Katılımcı Ulusal Paralimpik Komiteleri

Andora



Arjantin



Avustralya



Avusturya



Azerbaycan



Belçika

Bosna-Herse

Brezilya



Kanada



Cili



Çin

Hırvatistan



Çek Cumhuriyeti

Danimarka



Estonya



Finlandiya



Fransa



Gürcistan



Almanya



Büyük Britanya



Yunanistan



Macaristan



İzlanda



İran



İsrail



İtalya



Japonya



Kazakistan



Letonya



Lihtenştayn



Meksika



Moğolistan



Hollanda



Yeni Zelanda



Norveç



Polonya



Porto Riko



Romanya



Slovakya



Slovenya



Güney Kore



İspanya

İsveç

İsviçre



Ukrayna



Amerika Birleşik Devletleri