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Spor 2022 Kış Paralimpik Oyunları ne zaman nereden oynanacak?
Spor

2022 Kış Paralimpik Oyunları ne zaman nereden oynanacak?

Her yıl düzenlenen uluslararası büyük organizasyonlardan biri olan Kış Paralimpik Oyunları bu yıl da Google tarafından doodle oldu. Milyonlarca spor severin ilgiyle takip ettiği 2022 Kış Paralimpik Oyunları başladı mı? 2022 Kış Paralimpik Oyunları ne zaman nereden oynanacak? Kış Paralimpik Oyunları kimler nasıl katılır?

Yeniakit Publisher
2022-03-04 16:42:00 - 2022-03-04 16:48:42
2022 Kış Paralimpik Oyunları ne zaman nereden oynanacak?

Çin'in ev sahibi olacağı organizasyonda alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye körling dallarında 78 yarış yapılacak.

2022 Kış Paralimpik Oyunları hangi tarihlerde oynanacak?

2022 Kış Paralimpik Oyunları 4-13 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Bu sene Kış Olimpiyatları, Çin'in başkenti Pekin'de 80 bin kişi kapasiteli Ulusal Pekin Stadı'nda düzenlenecek.

İlk kez 1976'da düzenlenen Paralimpik Kış Oyunları'nda şimdiye kadar Almanya, 137 altın, 121 gümüş ve 106 bronz olmak üzere toplam 364 madalya kazandı. Almanya'yı 330 madalyayla Norveç, 313 madalyayla ABD takip ediyor.

Kış Paralimpik Oyunları nedir?

Resmi olarak XIII Paralimpik Kış Oyunları olarak bilinen ve yaygın olarak Pekin 2022 Paralimpik Oyunları olarak bilinen 2022 Kış Paralimpik Oyunları, uluslararası bir kış çok amaçlıdır. Spor parasports olayı şu anda Pekin , Çin Halk Cumhuriyeti'nde gerçekleşiyor. 4-13 Mart 2022 tarihleri ​​arasında sürmesi planlanıyor. Pekin, 2015 yılında Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen 128. IOC Oturumunda ev sahibi şehir olarak seçildi ve ikinci kez Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yaptı. Pekin, hem Yaz hem de Kış Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapan ilk şehirdir. Uluslararası Paralimpik Komite ile ilk olarak 2001 yılında kurulan Uluslararası Olimpiyat Komitesi arasındaki resmi anlaşmanın bir parçası olarak, 2022 Kış Olimpiyatları için teklifin galibi, 2022 Kış Paralimpik Oyunlarına da ev sahipliği yapacaktı. 31 Temmuz 2015'te Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen 128. IOC Oturumunda Almatı'yı dört oyla mağlup eden Pekin, 2022 Kış Olimpiyatları'nın ev sahibi şehri olarak seçildi.

Katılımcı Ulusal Paralimpik Komiteleri

 Andora

 Arjantin

 Avustralya

 Avusturya

 Azerbaycan

 Belçika 

 Bosna-Herse

 Brezilya

 Kanada

Cili

Çin 

Hırvatistan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

Gürcistan

Almanya

Büyük Britanya

Yunanistan

Macaristan

İzlanda

İran

İsrail

İtalya

Japonya

Kazakistan

Letonya

Lihtenştayn

Meksika

Moğolistan

Hollanda

Yeni Zelanda

Norveç

Polonya

Porto Riko

Romanya

Slovakya

Slovenya

Güney Kore

İspanya

İsveç

İsviçre

Ukrayna

Amerika Birleşik Devletleri 

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