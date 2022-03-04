2022 Kış Paralimpik Oyunları ne zaman nereden oynanacak?
Her yıl düzenlenen uluslararası büyük organizasyonlardan biri olan Kış Paralimpik Oyunları bu yıl da Google tarafından doodle oldu. Milyonlarca spor severin ilgiyle takip ettiği 2022 Kış Paralimpik Oyunları başladı mı? 2022 Kış Paralimpik Oyunları ne zaman nereden oynanacak? Kış Paralimpik Oyunları kimler nasıl katılır?
Çin'in ev sahibi olacağı organizasyonda alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye körling dallarında 78 yarış yapılacak.
2022 Kış Paralimpik Oyunları hangi tarihlerde oynanacak?
2022 Kış Paralimpik Oyunları 4-13 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Bu sene Kış Olimpiyatları, Çin'in başkenti Pekin'de 80 bin kişi kapasiteli Ulusal Pekin Stadı'nda düzenlenecek.
İlk kez 1976'da düzenlenen Paralimpik Kış Oyunları'nda şimdiye kadar Almanya, 137 altın, 121 gümüş ve 106 bronz olmak üzere toplam 364 madalya kazandı. Almanya'yı 330 madalyayla Norveç, 313 madalyayla ABD takip ediyor.
Kış Paralimpik Oyunları nedir?
Resmi olarak XIII Paralimpik Kış Oyunları olarak bilinen ve yaygın olarak Pekin 2022 Paralimpik Oyunları olarak bilinen 2022 Kış Paralimpik Oyunları, uluslararası bir kış çok amaçlıdır. Spor parasports olayı şu anda Pekin , Çin Halk Cumhuriyeti'nde gerçekleşiyor. 4-13 Mart 2022 tarihleri arasında sürmesi planlanıyor. Pekin, 2015 yılında Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen 128. IOC Oturumunda ev sahibi şehir olarak seçildi ve ikinci kez Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yaptı. Pekin, hem Yaz hem de Kış Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapan ilk şehirdir. Uluslararası Paralimpik Komite ile ilk olarak 2001 yılında kurulan Uluslararası Olimpiyat Komitesi arasındaki resmi anlaşmanın bir parçası olarak, 2022 Kış Olimpiyatları için teklifin galibi, 2022 Kış Paralimpik Oyunlarına da ev sahipliği yapacaktı. 31 Temmuz 2015'te Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen 128. IOC Oturumunda Almatı'yı dört oyla mağlup eden Pekin, 2022 Kış Olimpiyatları'nın ev sahibi şehri olarak seçildi.
Katılımcı Ulusal Paralimpik Komiteleri
Andora
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
Belçika
Bosna-Herse
Brezilya
Kanada
Cili
Çin
Hırvatistan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Gürcistan
Almanya
Büyük Britanya
Yunanistan
Macaristan
İzlanda
İran
İsrail
İtalya
Japonya
Kazakistan
Letonya
Lihtenştayn
Meksika
Moğolistan
Hollanda
Yeni Zelanda
Norveç
Polonya
Porto Riko
Romanya
Slovakya
Slovenya
Güney Kore
İspanya
İsveç
İsviçre
Ukrayna
Amerika Birleşik Devletleri