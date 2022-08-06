Kaymakamlık sınavı için geri sayım başladı. Sınava hazırlanan adaylar başvuru işlemlerinin nereden nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, 2022 kaymakamlık sınavı ne zaman?

2022 Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman son başvuru ücreti? 2022 Kaymakamlık sınavı ne zaman?

2022 Kaymakamlık sınavı 18 Eylül 2022'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri 2 Ağustos'ta başladı. Başvuru işlemi 9 Ağustos 2022 saat 23.59'da sona erecek. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. Geç başvuru işlemleri ise 17 Ağustos 2022'de alınacak. Kaymakamlık sınavı başvuru ücreti 310 TL olarak açıklandı. Geç başvurularda ücret yüzde 50 artırımlı olarak alınacak. 17 Ağustos'ta başvuru yapacak olanların 465 TL ödemesi gerekecek.

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin SosyoEkonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır

Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak sınav puanları hesaplanacaktır. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.