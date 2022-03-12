2022 İOKBS bursluluk başvuruları ne zaman? MEB bursluluk sınav tarihi 2022!

Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları ile bursluluk sınav tarihi merak edilmeye başlandı. Peki MEB 2022 Bursluluk Sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

İOKBS ne zaman?

MEB’in yayımladığı 2019 sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 04 Eylül 2022’de yapılacak.

2022 İOKBS bursluluk başvuruları ne zaman?

Başvuru işlemleri MEB tarafından belirtilen tarihlerde https://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir. Eski ismi Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda yüksek not alan öğrenciler devlet tarafından devlet yurtlarına yerleştirilir ve burs desteği alır. Sınavda başarı gösteren adaylar, şartlar da uyduğu takdirde burs ya da yatılı eğitim alabilir. MEB her sene 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine açıklanan kontenjan kadar burs imkanı verir. Tüm burslar ve kalacak yer geri ödemesizdir.

2022 İOKBS bursu ne kadar?

İOKBS bursu 2021 yılında 468,54 TL'dir. Yeni eğitim döneminde burslara zam yapılması bekleniyor.

İOKBS bursluluk şartları neler?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Mevzuatta belirlenen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.

c. Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında öğrenci olmak. ç. Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak. d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.

e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.