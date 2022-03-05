2022 ikinci ara tatil tarihi: Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimi açıkladı. MEB’in açıkladığı takvime göre yüz yüze eğtim, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başladı. İkinci ara tatil dönemini yakından takip eden öğrenci ve veliler 2022 ikinci ara tatil ne zaman? Nisan tatili ne zaman? sorularını sormaya başladı. Peki ikinci ara tatil kaç gün?

2022 ikinci dönem ara tatili ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma tamamlandı. İkinci dönemdeki nisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

Ara tatilde ne yapılır?

Çalışmak kadar dinlenmenin de çocukların gelişimi ve mutluluğu için önemli olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin, "Ara tatilin amacı, eğitim yılının ilk dönemi yoğun bir şekilde devam ederken öğrencilerin kısa bir mola vererek dinlenmesini sağlamak ve ilk dönemi fiziksel ve ruhsal açıdan dinlenmiş olarak tamamlamalarını sağlamaktır. Bu kısa ara tatilde çocuklar için en önemlisi, dinlenebilmektir. Çocukların bu ihtiyacını giderebilmek için düzenli uyumaları ve dengeli beslenmeleri oldukça önemlidir. Bunun yanında çocukların temiz havadan faydalanmalarına, dışarıda gezip dolaşmalarına fırsat verilmelidir.” dedi.