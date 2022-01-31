2022 ikinci ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? 2022 ikinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

İkinci dönem ara tatil tarihi: 2021 2022 eğitim öğretim yılında milyonlarca öğrenci 21 Ocak’ta yarıyıl tatiline girdi. Bir haftalık yarıyıl tatilini geride bırakan öğrenciler ikinci dönemde yüz yüze eğitim olup olmayacağını merak ediyordu. Yarıyıl tatilinden sonra okulların yüz yüze açılacağını söyeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İkinci dönemi de kesintisiz şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum.” dedi. Peki yarıyıl tatili ne zaman bitecek? 2022 ikinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, 6 Eylül'de açılacak okullar 17 Haziran 2022'de kapanacak. MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. MEB’in açıkladığı takvime göre, ilk ders zili 6 Eylül'de çaldı. 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılmakta.

2022 ikinci ara tatil ne zaman?

Yarıyıl tatilinde olan milyonlarca öğrenci ile velileri yarıyıl tatilin ne zaman sonra ereceğini ikinci dönem ara tatilin ne zaman başlayacağını sorguluyor. 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

2022 LGS ne zaman?

8. sınıfların katıldığı LGS 2022 sınav tarihi ise 5 Haziran 2022.

İOKBS 2022 sınavı ne zaman?

2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.