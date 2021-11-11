Koronavirüs salgını ile mücadele tüm dünyada aynı hızla devam ediyor. Salgın 2019 yılının aralık ayında Çin’de başlayıp hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka ise Mart 2020’de tespit edildi. Suudi Arabistan 2020 yılının mart ayında ülkesine girişleri durdurdu. 2020 yılında hac kayıtlarını yaptıranlar ise Suudi Arabistan’a gidemedi. Peki, bu yıl hac olur mu?

2022 hac kayıtları ne zaman 2022 hac kayıt yenileme ne zaman?

2020 yılında Suudi Arabistan, hac vazifesi için ülke dışından misafir kabul etmedi. Sonrasında ise umre için belirli ülkelerden misafirler kabul edilmeye başlandı. Ancak Türkiye, Suudi Arabistan’ın belirlediği riskli ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye; Pakistan, Hindistan, Endonezya, İran, Mısır gibi nüfusu fazla olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu sebeple Türkiye’den umre ve hac için misafir kabul edilmiyor.

Yetkililer ve umre-hac acenteleri bu durumun son bulması için yoğun çaba sarf ediyor. 2020 yılında kurada ismi çıkan ve kesin kayıtlarını yaptıran adayların ise hakları salkı tutuluyor. Şayet 2022 yılında Suudi Arabistan kapılarını Türkiye’ye açarsa, 2020’de kayıt yaptıranlar da kutsal topraklara adım atabilecek.