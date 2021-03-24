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Spor 2022 FİFA Dünya Kupası eleme maçları ne zaman?
Spor

2022 FİFA Dünya Kupası eleme maçları ne zaman?

2022 Dünya Kupası eleme maçları kapsamında G grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Hollanda Milli Takımı’yla yeşil sahada karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası eleme maçlarının 2022 hangi tarihlerde yapılacağı merak kazandı. Peki, 2022 FİFA Dünya Kupası eleme maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 19:07:00 -
2022 FİFA Dünya Kupası eleme maçları ne zaman?

2022 Dünya Kupası elemeleri ilk maçı bu akşam Türkiye Hollanda maçı ile başlayacak. İşte diğer maçların tarihleri...

Türkiye Hollanda maçı saat kaçta başlayacak?

2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye Hollanda, G grubu karşılaşması 24 Mart 2021 Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak olan milli maç TRT1 ve CBC Sport kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 24 Mart Çarşamba günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.

Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

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