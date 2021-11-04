Sene sonu yaklaşırken milyonların gözü kulağı emekli ve memur maaşı zam oranında. Peki, 2022 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olur?

2022 emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Memur emekli Ocak 2022 zam oranı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 36,2 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,39, Yİ-ÜFE yüzde 5,24 artış kaydetti. TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,89 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 37,34, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 46,31 artış gösterdi.

Memur zam oranı geçtiğimiz aylarda belirlenmişti. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Enflasyon oranın açıklanmasıyla birlikte ilk dört ayda memur maaşlarına uygulanacak enflasyon farkı yüzde 3,71 oldu.

Emekli maaşları enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Şayet yıl sonu tahminleri tutarsa emekli maaşına ocak ayında yüzde 8,46 oranında zam yapılacak. Şayet bu oranda zam yapılırsa en düşük esnaf emeklisinin maaşı 2 bin 548 liraya yükselecek.

Ocak 2022 zam oranını aralık ayı enflasyon rakamları belirleyecek. 3 Aralık Cuma günü enflasyon rakamı TÜİK tarafından açıklanacak.