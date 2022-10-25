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Spor 2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? 2022 Katar Dünya Kupası'nda hangi ülkeler var?
Spor

2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? 2022 Katar Dünya Kupası'nda hangi ülkeler var?

2022 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor sorusu gündeme geldi. Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. İşte detaylar..

Yeniakit Publisher
2022-10-25 13:39:00 -
2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? 2022 Katar Dünya Kupası'nda hangi ülkeler var?

2022 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor sorusu gündeme geldi. Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. İşte detaylar..

2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Her 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası bu sene Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Futbolseverler Dünya Kupası maçlarını büyük bir heyecan ile bekliyor.

Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala futbolseverler "2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak?" ve "Dünya Kupası'nda hangi takımlar bulunuyor" sorularına yanıt arıyor.

Peki 2022 Dünya Kupası hangi tarihte başlayacak ve gruplar nasıl şekillendi? İşte 2022 Dünya Kupası hakkında tüm merak edilenler..

2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? 2022 Katar Dünya Kupası nda hangi ülkeler var? #1

Dünya Kupası grupları
A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak?
Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası 20 Kasım 2022 tarihinde başlayacak. Açılış maçında ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası 18 Aralık 2022 tarihinde, Lusail kentinde oynanacak final maçı ile sona erecek.

 

 

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