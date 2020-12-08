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Spor 2022 Dünya Kupası elemelerinde maç tarihleri belli oldu
Spor

2022 Dünya Kupası elemelerinde maç tarihleri belli oldu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar 24-25 Mart 2021'de başlayacak ve 14-16 Kasım 2021'de oynanacak müsabakalarla sona erecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:58:00 -
2022 Dünya Kupası elemelerinde maç tarihleri belli oldu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için maç tarihleri ​​açıklandı. Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak 13 takım arasında 55 UEFA üyeli milli takımlar mücadele edecek. Gruplardaki takımlar bir kez sahasında ve deplasmanda birbirleriyle karşılaşacak. Maçlar Mart 2021 - Kasım 2021 tarihleri ​​arasında oynanacak. Grubunu birincilikle tamamlayan 10 takım, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine doğrudan katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi, 2020/2021 UEFA Uluslar Ligi turnuvası genel sıralamasında ilk iki takımla play-off'lara katılacak ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ilk ikiye girememiş 2 takımla birlikte play-off karşılaşmalarına katılacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak yarı final ve final maçlarından sonra Dünya Kupası finaline gidecek son 3 takım belirlenecek.


Eleme gruplarının maç tarihleri ​​aşağıdaki gibidir:

1. Maçlar: 24-25 Mart 2021

Maçlar 2: 27-28 Mart 2021

Maçlar 3: 30-31 Mart 2021

4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021

Maçlar 5: 4-5 Eylül 2021

6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021

7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021

8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021

9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021

10. Maçlar: 14-16 Kasım 2021

Play-off maçlarının tarihleri:

24-25 ve 28-29 Mart 2022

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