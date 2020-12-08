2022 Dünya Kupası elemelerinde maç tarihleri belli oldu
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar 24-25 Mart 2021'de başlayacak ve 14-16 Kasım 2021'de oynanacak müsabakalarla sona erecek.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için maç tarihleri açıklandı. Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak 13 takım arasında 55 UEFA üyeli milli takımlar mücadele edecek. Gruplardaki takımlar bir kez sahasında ve deplasmanda birbirleriyle karşılaşacak. Maçlar Mart 2021 - Kasım 2021 tarihleri arasında oynanacak. Grubunu birincilikle tamamlayan 10 takım, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine doğrudan katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi, 2020/2021 UEFA Uluslar Ligi turnuvası genel sıralamasında ilk iki takımla play-off'lara katılacak ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ilk ikiye girememiş 2 takımla birlikte play-off karşılaşmalarına katılacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak yarı final ve final maçlarından sonra Dünya Kupası finaline gidecek son 3 takım belirlenecek.
Eleme gruplarının maç tarihleri aşağıdaki gibidir:
1. Maçlar: 24-25 Mart 2021
Maçlar 2: 27-28 Mart 2021
Maçlar 3: 30-31 Mart 2021
4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021
Maçlar 5: 4-5 Eylül 2021
6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021
7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021
8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021
9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021
10. Maçlar: 14-16 Kasım 2021
Play-off maçlarının tarihleri:
24-25 ve 28-29 Mart 2022