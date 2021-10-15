2022 Bütçe Kanunu Teklifi... Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önemli açıklamalarda bulundu. 2022 Bütçe Kanunu Teklifi son dakika olarak ekranlara geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı olacaktır. 2022'de bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira, bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldü" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bütçeden sağlığa ayrılan payın yüzde 7'ye yükseltildiğini, sağlık alanına toplam 304,6 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 bütçesinden sosyal harcamalara 104,2 milyar lira, tarıma 57,6 milyar lira, reel kesim desteklerine 68,9 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı.

Oktay, "Bütçeden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak 2021 yılında 139,7 milyar lira iken 2022 yılında yüzde 29,6 artışla 181 milyar liradır" dedi.