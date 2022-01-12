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Eğitim 2022 Bilsem sınavı başvuruları ne zaman? Bilsem Sınavı kaçıncı sınıfa kadar?
Eğitim

2022 Bilsem sınavı başvuruları ne zaman? Bilsem Sınavı kaçıncı sınıfa kadar?

BİLSEM başvuru formu | 2022 yılı BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağı, sınav başvurularının kim tarafından nereden yapılacağı merak konusu oldu. Bilsem sınavına kimler kaçıncı sınıflar katılabilir?

Yeniakit Publisher
2022-01-12 10:34:00 - 2022-01-12 10:56:59
2022 Bilsem sınavı başvuruları ne zaman? Bilsem Sınavı kaçıncı sınıfa kadar?

Bilim ve Sanat Merkezleri yetenekli öğrencileri BİLSEM sınavı ile kabul ediyor. Bu sebeple aileler 2022 yılında BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağını başvuruların nasıl alınacağını araştırmaya başladı.

BİLSEM nedir?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.

2022 Bilsem sınavı başvuruları ne zaman? Bilsem Sınavı kaçıncı sınıfa kadar?

BİLSEM 2022 sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılacak olan öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler; 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek” denildi.

BİLSEM başvuru formu aileler tarafından değil öğretmenler tarafından BİLSEM web sitesi üzerinden dolduruluyor.

TED Koleji bursluluk sınav başvurusu 2022 ne zaman?
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Eğitim

TED Koleji bursluluk sınav başvurusu 2022 ne zaman?

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