2022 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret 2022 enflasyon zammı ne kadar olacak?

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışa değindi. Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" dedi.

EYT çıkacak mı?

EYT düzenlemesiyle ilgili ise Numan Kurtulmuş, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" diye konuştu.

2022 yılında asgari ücrete tahmini ne kadar zam yapılacak?

TÜİK tarafından 2021 yılı temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı enflasyon rakamları açıklanmıştı. Bu rakamların ardından geriye kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Bu iki ayda açıklanacak rakamlarla birlikte maaşlara gelecek zam da belli olacak. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" demişti.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 16,40 civarında olacağı tahmin ediliyor. Enflasyonun 5-6 puan üzerinde bir artış yapıldığında asgari ücrete yüzde 22 civarında zam gelmesi bekleniyor. Eğer bu olasılık gerçekleşirse 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.364,50 TL'ye net asgari ücretin ise 3.447,50 liraya çıkması bekleniyor. Bu rakamlarda da değişiklik olabilir. Net rakam asgari ücret tespit komisyonun yapacağı görüşmelerden sonra belli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişinin merakla beklediği haberle ilgili açıklama gelmişti. Bakan Bilgin, "İşçilerimizi koruyan, asgari ücret meslesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme olacak. Asgari ücretle ilgili Türkiye çapında anket yapıyoruz.Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz" demişti.