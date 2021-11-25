2022 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak? Son dakika asgari ücret

Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den asgari ücret ne zaman belli olacak? sorusuna cevap geldi. Milyonların gözü 2022 asgari ücret zammında. Aralık ayında yapılacak asgari ücret toplantıları için heyecanlı bekleyiş sürerken, yapılacak zam oranı ile ilgili tahminler de devam ediyor. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte detaylar.

Milyonlarca asgari ücretli zam oranlarının netleşmesini bekliyor. Bakan Bilgin, dün yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını belirterek, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" diye konuştu.

2022 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret 2022 zammı ne zaman açıklanacak? Bakan Bilgin, asgari ücrette işverene sağlanan 75 liralık destek anımsatılarak, bu dönemde nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine de "O daha önce Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir karardı. Uygulandı ve bitti. İşverene destek vermeyeceğiz, işçilerimize destek vereceğiz" dedi.

Bilgin, işçiye verilecek desteğin nereden karşılanacağına ilişkin soruya da "Onu bilmiyorum, nereden verirsek. Doğrudan doğruya belirleyeceğimiz rakamın seviyesine göre, miktarına göre. Bütçeden aktarılan veya başka bir şekilde" diye cevap verdi. Ayrıca asgari ücretin tespiti için yapılan anket sonuçlarının çarşamba günü sonuçlanacağını belirten Bilgin, "Önce Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağım. Muhtemelen bir sonraki kabinede araştırmanın sonuçlarını takdim ederim" diye konuştu.

Asgari ücret 2022 zammı ne kadar?

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre enflasyon artı 8-10 puan önerilerinin değerlendirildiği, bunun da 3 bin 600 lira civarında bir rakam edeceği belirtiliyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı toplantılarda rakam telaffuz etmek yerine genel dengeler üzerinden bilgi verdiği öğrenildi.

Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde. Yüzde 30 artış demek, 2022’de asgari ücretin brüt 4.650 lira olacağı anlamına geliyor ki, çalışanın eline geçecek net ücret 3.673 lira civarında olacaktır. Bu artış ile beraber AGİ’de artacak.