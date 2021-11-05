2022 asgari ücret ne kadar olacak? Maliye Bakanı Elvan’dan son dakika asgari ücret açıklaması

Asgari ücret zammı yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Halen 2 bin 825 TL net olarak ödenen asgari ücret maaşı, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren zamlı ödenecek. 2022 asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrilirken, AK Parti’den de asgari ücret zammı konusunda son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Asgari ücret zammı konusunda en etkili muhatap kurumları arasında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan 2022 asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en hassas olduğu hususlardan birisinin "vatandaşların enflasyona ezdirilmemesi" olduğunu dile getirerek 2022 yılı asgari ücret zammı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Lütfi Elvan, uluslararası enerji fiyatlarındaki artış ve Türkiye'nin kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden ürettiği elektrikte yaşanan düşüşe işaret ederek, bu maliyet artışlarını vatandaşlara en az düzeyde yansıttıklarını, maliyetin önemli bir bölümünü kendilerinin üstlendiğini söyledi. Yurt dışından alınan doğal gazın daha düşük fiyatla vatandaşa sunulduğunu aktaran Elvan, şu anda ısınma amaçlı (yurt dışından) 100 birime aldıkları doğal gazı vatandaşlara 25 birime sattıklarını, elektriği ise üretim maliyetinin yüzde 50'si daha düşük bir fiyatla sunduklarını bildirdi. Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan birisi, vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesidir. İlgili bakanlıklarımızla güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz, asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz." dedi.

2022 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022'de geçerli olacak asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, yakın zamanda asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını bildirerek, şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerine başlayacağız. O sadece düşük gelirli grupların değil çalışma hayatında yer alan herkesin gelirine bir müdahale etme imkanıdır. Aynı zamanda o bizim işsizlik sigortasından tutun bütün harcamalara kadar düzenleyici bir eşittir.

Ama esas etkisi de özel sektördeki ücret seviyesini bilhassa örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren etkileyen durumdur. O yüzden asgari ücret grubu çok önemlidir. Demokratik ülkelerde toplumsal dengeleri düzenleyecek bir opsiyonu vardır. Bu bakımda da önümüzdeki günlerde asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir"

2022 asgari ücret ne kadar?

Tespit komisyonunda sıkı pazarlıklarla rakamlar belirleniyor olsa da son 10 yılda asgari ücret artışları bir önceki yılın enflasyonunun 3 ya da 5 puan üzerinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl pandeminin de etkisiyle bu rakam 7 puana kadar çıktı. Bu yıl için de benzer bir formül işleyecek olursa yine enflasyonun üzerinde bir rakam ortaya çıkacaktır.

2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz. Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 kuruşa çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz.