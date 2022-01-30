2022 AÖL 2. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2022 AÖL 2. dönem kayıtları…

2022 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri sorgulanıyor.

2022 AÖL 2. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık 2021 - 8 Şubat 2022 günü mesai bitiminde sona erecek. Halen örgün eğitimde aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemleri, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü e okul duyurularında 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyurulduğundan, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin AÖL 2. döneme yeni kayıt iş ve AÖL 2. dönem kayıt işlemleri 07 Şubat 2022 - 08 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılacak?

2021-2 Dönemi kayıt yenileme işlemlerini; ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini kendileri şahsen Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yaptırabilecek. Ancak, ücret muafiyeti olan öğrencilerimiz şahsen müracaatta zorluk yaşıyor ise, ilan edilen 2021-2 Dönemi kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini e-posta, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda öğrencilerimizin şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, dilekçe gönderdikleri her dönem için, kayıt yenileme işlemleri yapılacak.

2022 AÖL 2. dönem sınavı ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem Sınavları, Mart 2022 tarihinde düzenlenecek. Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimine göre e-Sınav olarak yapılacaktır.

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşleşmişti. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılmıştı.

2022 AÖL 2. dönem sınavı nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimine göre e-Sınav olarak yapılacaktır. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)’ denildi.