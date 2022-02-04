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Eğitim 2022 AÖF Bahar Dönemi ara sınavı ne zaman yapılacak? AÖF 2022 ara sınav tarihi!
Eğitim

2022 AÖF Bahar Dönemi ara sınavı ne zaman yapılacak? AÖF 2022 ara sınav tarihi!

AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖF sınav takvimi güncel | AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman ayın kaçında?

Yeniakit Publisher
2022-02-04 18:27:00 -
2022 AÖF Bahar Dönemi ara sınavı ne zaman yapılacak? AÖF 2022 ara sınav tarihi!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, kayıt yenileme tarihlerini ve bahar dönemi sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman?

2022 AÖF Bahar Dönemi ara sınavı ne zaman yapılacak? AÖF 2022 ara sınav tarihi!

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 7-18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin bu süre içerisinde ders seçimlerini de yapması gerekiyor. Öğrenciler AÖF otomasyonu üzerinden ödemelerini yaparak ders seçimlerini belirlenen tarihler arasında yapabilecek. Pek çok öğrenci ise bahar dönemi sınav tarihlerini merak ediyor. Bahar dönemi ara sınavları 2-3 Nisan tarihlerinde, dönem sonu sınavları ise 21-21 Mayıs'ta yapılacak. Yaz okulu sınavları ise 6 Ağustos 2022'de gerçekleştirilecek.

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