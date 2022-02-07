Okul öncesi eğitimin önemi son yıllarda sıklıkla vurgulanıyor. Maddi güçlükler yaşayan vatandaşlar ise anaokulu masraflarını karşılayamadıkları için çocuklarını okula gönderemiyor. Peki, kime ne zaman ne kadar kreş yardımı verilecek?

2022 anaokulu desteği başvurusu ne zaman? Anaokulu yardım başvuruları başladı mı, nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimi ay milyonlarca aileye anaokulu, kreş desteği müjdesi vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından “Dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz” açıklamalarında bulunmuştu.

Anaokulu desteği almak isteyen vatandaşlar ise sık sık ‘Anaokulu desteği başvuruları ne zaman nereden yapılacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Konu hakkında son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yanık katıldığı bir televizyon programında sosyal yardımdan faydalanan bazı ailelerin, Milli Eğitim Bakanlığının anaokullarına ödemesi gereken aylık 50 ile 70 lira arasında değişen ücreti ödemekten kaçındığını, bu nedenle çocuklarını okula göndermediğini tespit ettiklerini söyledi.

Bu anlamda ihtiyaç sahibi bütün ailelerin anaokulu ödemelerini üstlenmeye karar verdiklerini anlatan Yanık, "Yaklaşık 1 milyon çocuğumuzun olduğunu tahmin ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının anaokullarına devam etme kaydıyla sosyal yardım programlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın her bir çocuk için ödemekle yükümlü oldukları tutarları biz ödeyeceğiz. Onlar sadece çocuklarını kaydedecek, biz onların adına doğrudan Milli Eğitim Bakanlığına ödeyeceğiz. Başvuruları da çok yakın zamanda açacağız" diye konuştu.

Anaokulu desteğine ilişkin detaylar açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise kısa bir süre önce verdiği röportajda okul öncesi eğitime büyük önem verdiklerini belirtti. Bakan Özer, "Okul öncesi eğitime erişimin artırılması öğrencilerin sadece okul dönemindeki başarılarını değil, hayat boyu başarılarını etkiliyor. Bu konuda oldukça zengin bir literatür var. Dolayısıyla okul öncesi eğitime erişimin artması sadece eğitimde fırsat eşitliği açısından değil, ayrıca hayat boyu başarı açısından da çok önemli. Bu nedenle özellikle 5 yaş grubunda okullaşma oranını 2022 yılı sonunda yüzde 100’e çıkartmak istiyoruz. Diğer taraftan 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70’e ve 3 yaş grubunda yüzde 14 olan oranı da yüzde 50’ye çıkartmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı açacağız. Tüm planlamalarımızı yaptık. Takvim başarılı bir şekilde ilerliyor. Hatta takvimin önündeyiz. 2022 yılı Şubat ayına kadar 5 bin yeni ana sınıfı açmayı hedeflemiştik. 2021 yılı bitmeden 5 bin 424 yeni anasınıfı hizmete açtık. Açtığımız bu yeni ana sınıflarında 88 bin 108 çocuğumuz eğitim almaya başladılar. Böylece, 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını yüzde 85’e çıkarttık. Dolayısıyla 2022 yılında artık 40 bin ana sınıfı değil, 34 bin 576 yeni ana sınıfını açarak hedefimize ulaşabileceğiz” dedi.