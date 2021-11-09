2022 AGİ tutarı eşi çalışmayan çoçuksuz AGİ, eşi çalışan çocuksuz AGİ, eşi çalışan 1, 2, 3, 4, 5 çocuklu AGİ zammı

2022 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken asgari ücret zammı için kriterlerden biri olan enflasyon rakamları da açıklanma devam ediyor. Türkiye'de enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,55 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,58, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 43,96 oldu. Beklentilere göre 2022 yılında asgari ücrete iyi bir zam söz konusu olacak. Enflasyon verilerine göre asgari ücret AGİ’ye yüzde 19,58 e yüzde 22 zam yapılması durumunda 2022 AGİ tutarlarının ne kadar olacağı da merak ediliyor.

Asgari ücret çalışmaları hakkında Bakan Bilgin'den Son Dakika açıklamasının gelmesiyle beraber, "Asgari Ücret 2022 toplantısı ne zaman, Brüt asgari ücret, net asgari ücret ne kadar olacak" gibi sorular en çok merak edilen gündem başlıkları arasında yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin yakında zamanda başlayacağını belirterek, çalışmanın sosyal adalet mekanizması yönüne dikkat çekti. 2022 asgari ücret zammı aralık ayının son haftasında belli olması bekleniyor. Asgari ücret zammıyla birlikte AGİ tutarları da artacak.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir?

Açılımı ‘asgari geçim indirimi’ olan AGİ, çalışanlara, kendileri haricinde bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için verilen indirimdir. 16 yaşından itibaren sigortalı olarak çalışanların asgari geçimlerini sağlayacak miktarda para hesaplanır, bu miktar toplam gelirlerinden çıkarılıp vergiden muaf bırakılır.

AGİ nasıl heaplanır?

Asgari Geçim İndirimi, aylık olarak maaşla birlikte ödenir. Mikro yazılımın haberine göre, AGİ, çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır. Medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarlarda ödenir. Asgari ücret arttıkça yıllık olarak AGİ de artar.

AGİ nasıl hesaplanır?

AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

İşçinin kendisi için %50

Çalışmayan eşi için %10

Bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5

3. çocuk için %10 ve sonraki her çocuk için %5’idir. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. AGİ hesaplamasına misal verecek olursak eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır.

2022 AGİ asgari geçim indirim tutarı

2022 AGİ ücreti henüz açıklanmadı. Ancak AGİ’ye yüzde 19,58 ve yüzde 22 yaz yapılması durumunda AGİ 2022 tutarlarının nasıl olacağı da merak edilmekte. Haber 7’de yer alanan habere göre, 2022 AGİ (asgari geçim indirimi) zam tablosu şu şekilde:

2021 asgari ücret AGİ ne kadar?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı. AGİ, asgari ücretin içinde yer aldı. Asgari ücretten yüksek maaş alan vatandaşlar ne kadar AGİ aldıklarını öğrenmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilir.

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL